Карнаухов: не нравилось, что делали игроки СКА, поэтому и шёл в стычки

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:2 во втором матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 1-1.



«Поначалу было тяжело, давно не играл в КХЛ, в матчах такого уровня вообще никогда не принимал участия. В ходе игры стало всё легче и легче. В стычки шёл нецеленаправленно, просто мне не понравилось, что делали игроки СКА. Им, наверное, то же самое. Обычные рабочие моменты идут, никто никому не хочет уступать.



Не слышал, что Плотников мне кричал в штрафном боксе. Стычка с ним произошла, потому что мне не понравилось то, что он делал. Тренеры не просили провоцировать, обычный рабочий процесс», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.