Никитин: ЦСКА недоработал нюансы, Телегиным решили не рисковать

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:2 во втором матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 1-1.



«Готовились, понимали, что игра будет тяжёлой. Такой и получилась. Недоработали нюансы, это решило исход встречи. Все ребята — молодцы, старались. Играем с хорошей командой, нужна полная концентрация. Вообще, не скажу, что сегодня был закрытый хоккей. Просто тяжело преодолеть такую организованную оборону, как у СКА.



Не знаю, что с Телегиным, сказали, он на сто процентов не может играть, решили не рисковать. Не только Карнаухов был заряжен на борьбу, это хоккей», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.