Знарок: лёгких игр в плей-офф не бывает, особенно с ЦСКА

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над ЦСКА со счётом 2:0 во втором матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 1-1.



«Лёгких игр в плей-офф не бывает, особенно с ЦСКА. Где-то перетерпели. Это плей-офф. Всё впереди», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.

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