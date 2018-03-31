Киселевич: стараюсь играть чисто, все хоккеисты кормят свои семьи

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал поражение от СКА (0:2, 1-1 в серии).



«Сами сделали ошибки, за которые нас наказали. Произошло то, о чем мы и говорили, — у СКА высокое исполнительское мастерство. Нас наказывали за недоработки и ошибки.



Позавчера не то что присматривались – просто смотрели. Сегодня уже понимали, отступать некуда. Нужно играть и в силовой хоккей, и скорости были выше, но моментов – меньше. Было больше борьбы на каждом метре за каждую шайбу.



В эпизоде с Тихоновым и Барабановым я не успевал за шайбой, провел силовой прием, дальше на меня сзади налетели. Я особо не видел. Ничего страшного, это хоккей. Мне трудно судить в пылу борьбы, чистый ли был хит. Стараюсь играть чисто, не хочу кому-то нанести травму. Мы все кормим свои семьи. Что касается накала борьбы, никто друг другу не уступает. Вы сами видели огромное количество силовых приемов. Думал, меня тоже удалили, затем показалось, что дали десять минут. Потом мне уже сказали, что все нормально», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.