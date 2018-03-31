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КХЛ разъяснила, почему был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

КХЛ разъяснила, почему был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Хоккей / КХЛ, плей-офф

СДК КХЛ прокомментировал спорный судейский момент во втором матче серии СКА — ЦСКА (2:0, 1-1 в серии).

«На 31-й минуте матча взятия ворот, произведённого хозяевами, главный судья инициировал консультацию на предмет нарушения численного состава перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: нарушения численного состава не было, следовательно, взятие ворот засчитано верно», — указано в сообщении на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео разбора спорного гола можно на официальном сайте КХЛ.

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