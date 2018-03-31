КХЛ разъяснила, почему был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

СДК КХЛ прокомментировал спорный судейский момент во втором матче серии СКА — ЦСКА (2:0, 1-1 в серии).
«На 31-й минуте матча взятия ворот, произведённого хозяевами, главный судья инициировал консультацию на предмет нарушения численного состава перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: нарушения численного состава не было, следовательно, взятие ворот засчитано верно», — указано в сообщении на официальном сайте лиги.
Посмотреть видео разбора спорного гола можно на официальном сайте КХЛ.
ЦСКА выразил сомнение, что СКА забросил второй гол по правилам