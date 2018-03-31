Коскиранта: ЦСКА устал больше СКА, мы находимся в лучшей форме

Нападающий СКА Ярно Коскиранта подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (2:0, 1-1 в серии).



«Соперник устал больше нас, мы находимся в лучшей форме. Сегодня мы провели хороший матч. В моменте с моей шайбой Калинин очень хорошо отдал передачу на Каблукова, создал нам выход «два в одного». Илья здорово мне отдал, удалось реализовать голевой момент? Вне зависимости от того, какой счёт на табло, нам всегда нужно играть в свою игру. Но в третьем периоде, имея преимущество в две шайбы, мы его сохраняли. ЦСКА шёл в прессинг, нам же нужно было не пропустить.



Я был готов «намылить» соперника? Был не самый чистый приём со стороны игрока ЦСКА. Я прежде всего хоккеист, не боец, но нужно быть готовым постоять за партнёра. Так сложилась ситуация. Конечно, все остальные матчи будут уж точно не менее агрессивными, проходить в не менее ожесточённой борьбе. Обе команды хотят попасть в финал Кубка Гагарина. Это война.



Не могу сказать, что ЦСКА нас прямо разозлил. Но иногда ситуация складывается так, что приходится принимать это на личный счёт, когда соперник пытается нанести травму или действовать слишком жёстко», — передаёт слова Коскиранты корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.