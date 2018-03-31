Семён Варламов завершил сезон из-за травмы

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов пропустит оставшуюся часть сезона, информирует официальный «твиттер» клуба. Голкипер получил повреждение нижней части тела во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (5:0). Отметим, что это далеко не первая тяжёлая травма голкипера, ранее он уже досрочно заканчивал сезон из-за повреждений паха.



В текущем регулярном чемпионате Варламов принял участие в 51 игре, одержав 24 победы. В среднем голкипер отражал 92,0% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,68.

Семён Варламов получил травму в матче с «Чикаго» и не смог продолжить игру