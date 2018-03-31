Ньюджент-Хопкинс хочет сыграть на ЧМ-2018 за Канаду

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Райан Ньюджент-Хопкинс хочет поехать на чемпионат мира 2018 года, информирует Sportsnet. Напомним, «Эдмонтон» не попадает в розыгрыш Кубка Стэнли.
В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист принял участие в 60 встречах, сумев записать на свой счёт 45 (22+23) результативных баллов при показателе полезности «+8» и 20 минутах штрафного времени.
Напомним, приехать на чемпионат мира планирует партнёр Ньюджент-Хопкинса, лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата Коннор Макдэвид.
Макдэвид и ещё 10 звёзд НХЛ, которые уже могут готовиться к чемпионату мира
Тот случай, когда чемпионат мира будет в разы круче олимпийского турнира.