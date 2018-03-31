Райан: Зыков смотрится отлично, это большой и сильный атакующий игрок

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Дерек Райан поделился мнением об игре российского форварда Валентина Зыкова, который набрал шесть очков в шести матчах за основную команду.



«Зыков пока смотрится отлично. Большой, сильный игрок, который умеет завершать атаки. Он играет с двумя очень мастеровитыми финнами и комбинирует с ними умело», — приводит слова Райана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.