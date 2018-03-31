«Бостон» победил «Флориду», Дадонов и Мамин остались без очков

«Бостон Брюинз» на домашней арене оказался сильнее «Флориды Пантерз», встреча завершилась со счётом 5:1. «Бостон» выиграл четыре игры из пяти последних.



Заброшенными шайбами в составе «Брюинз» сумели отметиться Ник Холден, Райан Донато, Патрис Бержерон и Джейк Дебраск. Единственный гол у «Флориды» забил Джейми Макгинн, российские нападающие Евгений Дадонов и Максим Мамин результативными баллами не отметились.