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«Бостон» победил «Флориду», Дадонов и Мамин остались без очков

«Бостон» победил «Флориду», Дадонов и Мамин остались без очков
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» на домашней арене оказался сильнее «Флориды Пантерз», встреча завершилась со счётом 5:1. «Бостон» выиграл четыре игры из пяти последних.

Заброшенными шайбами в составе «Брюинз» сумели отметиться Ник Холден, Райан Донато, Патрис Бержерон и Джейк Дебраск. Единственный гол у «Флориды» забил Джейми Макгинн, российские нападающие Евгений Дадонов и Максим Мамин результативными баллами не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2018, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 1
2:1, 3:0, 0:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Макгинн (Яндл, Трочек) – 04:59 (5x5), 1:1 – Холден (Крейчи, Дебраск) – 11:15 (5x5), 2:1 – Дебраск (Донато, Крейчи) – 14:06 (5x5), 3:1 – Донато (Крейчи) – 21:32 (5x5), 4:1 – Бержерон (Бэйкс, Пастрняк) – 33:40 (5x4), 5:1 – Дебраск (Миллер, Грзелчик) – 36:32 (5x5)
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