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Яковлев — об интересе «Монреаля»: с такой игрой как бы из СКА не выгнали

Яковлев — об интересе «Монреаля»: с такой игрой как бы из СКА не выгнали
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Защитник петербургского СКА Егор Яковлев прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

«Интерес „Монреаля“? Ничего не знаю об этом. Как бы меня с такой игрой отсюда не выгнали», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.

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