Яковлев — об интересе «Монреаля»: с такой игрой как бы из СКА не выгнали

Защитник петербургского СКА Егор Яковлев прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».
«Интерес „Монреаля“? Ничего не знаю об этом. Как бы меня с такой игрой отсюда не выгнали», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.
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