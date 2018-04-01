Артемий Панарин установил личный рекорд по результативным передачам в сезоне

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (1:0 после первого периода).

Артемий принял участие в голевой комбинации на 14-й минуте, он помог реализовать большинство Сету Джонсу. Эта передача стала 48-й для российского форварда в нынешнем сезоне. Панарин установил личный рекорд по этому показателю. Прежнее достижение было датировано сезоном-2015/16 (47, «Чикаго Блэкхоукс»). Всего в «регулярке»-2017/18 на счету нападающего стало 74 (26+48) очка в 79 матчах.

За карьеру в НХЛ Панарин забросил 87 шайб и отдал 138 передач в 241 матче.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».