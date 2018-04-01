Артемий Панарин в матче с «Ванкувером» набрал 75-е очко в сезоне

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (2:4, идёт третий период).

Артемий принял участие в голевых комбинациях на 14-й и на 57-й минутах. Сначала он помог реализовать большинство Сету Джонсу, а потом Пьер-Люк Дюбуа. Всего в «регулярке»-2017/18 на счету нападающего стало 75 (26+49) очков в 79 матчах.

Видео второй передачи Панарина также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».