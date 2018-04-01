Артемий Панарин вышел на 2-е место в истории «Коламбуса» по очкам в одном сезоне

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимал «Коламбус Блю Джекетс» и одержал победу со счётом 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал четыре результативные передачи, доведя количество набранных очков в нынешнем сезоне до 77. Это второй результат в истории клуба по количеству очков в одном сезоне. Больше 77 баллов за сезон набирал только Рик Нэш (79 в сезоне-2008/09). Третий результат в истории теперь принадлежит Рэю Уитни (76 в сезоне-2002/03).

Посмотреть видео первой передачи можно в официальном «твиттере» «Коламбуса».