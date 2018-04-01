«Питтсбург» разгромил «Монреаль», «Торонто» уступил «Виннипегу»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал крупную победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0).

Российский центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. Всего в активе Малкина стало 95 (42+53) очков.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак заработал показатель полезности "-1".

«Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Виннипег Джетс» — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев за 18 минут 32 секунды нанёс 2 броска в створ и заработал "-1" за полезность.