Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

«Питтсбург» разгромил «Монреаль», «Торонто» уступил «Виннипегу»

«Питтсбург» разгромил «Монреаль», «Торонто» уступил «Виннипегу»
Хоккей / НХЛ

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал крупную победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0).

Российский центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. Всего в активе Малкина стало 95 (42+53) очков.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак заработал показатель полезности "-1".

«Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Виннипег Джетс» — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев за 18 минут 32 секунды нанёс 2 броска в створ и заработал "-1" за полезность.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 2
3:2, 0:0, 2:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Питри (Галлахер, Байрон) – 08:42 (5x5), 1:1 – Шири (Шихэн, Ханвик) – 09:41 (5x5), 2:1 – Хёрнквист (Шульц, Кессел) – 10:18 (5x4), 3:1 – Хагелин (Малкин) – 14:36 (5x5), 3:2 – Друен (Гальченюк, Галлахер) – 19:49 (5x4), 4:2 – Кессел (Кросби, Малкин) – 47:18 (5x4), 5:2 – Шихэн (Мяяття, Летанг) – 49:07 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 3
0:0, 1:3, 0:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Марло (Мэттьюс, Гардинер) – 22:02 (5x4), 1:1 – Моррисси (Элерс, Троуба) – 28:30 (5x5), 1:2 – Бафлин (Уилер, Штястны) – 29:40 (5x4), 1:3 – Копп (Лаури, Танев) – 37:24 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент