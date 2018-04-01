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«Каролина» уступила «Рейнджерс», «Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс»

«Каролина» уступила «Рейнджерс», «Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Каролина Харрикейнз» на домашней площадке уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «Каролины» Валентин Зыков очков не набрал.

Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников отдал голевую передачу, прервав серию из 8 матчей без очков. Павел Бучневич за 14 минут 40 секунд заработал коэффициент полезности "-1".

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 2
0:0, 0:2, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Спроул (Кэри, Наместников) – 23:01 (5x5), 0:2 – Хейз (Фаст) – 33:23 (4x5), 1:2 – Скиннер (Райан, Дальбек) – 48:07 (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» на своём льду одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

Дубль в составе «дьяволов» оформил Тейлор Холл.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
4 : 3
1:1, 3:1, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Фриц (Дэвидсон, Таварес) – 01:15 (5x5), 1:1 – Ноэсен (Коулман, Батчер) – 07:54 (5x5), 2:1 – Холл (Батчер, Палмьери) – 20:41 (5x4), 3:1 – Холл (Ноэсен) – 29:08 (5x5), 3:2 – Бовилье (Барзал, Нельсон) – 33:19 (5x4), 4:2 – Коулман (Мюллер, Грабнер) – 38:58 (4x5), 4:3 – Вагнер (Бойчак, Ледди) – 56:21 (5x5)
«Каролина» — «Рейнджерс»: Владислав Наместников прервал серию без очков из 8 игр
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