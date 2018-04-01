«Каролина» уступила «Рейнджерс», «Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Каролина Харрикейнз» на домашней площадке уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «Каролины» Валентин Зыков очков не набрал.

Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников отдал голевую передачу, прервав серию из 8 матчей без очков. Павел Бучневич за 14 минут 40 секунд заработал коэффициент полезности "-1".

«Нью-Джерси Дэвилз» на своём льду одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

Дубль в составе «дьяволов» оформил Тейлор Холл.