Нападающий «Эдмонтона» Слепышев в матче с «Калгари» забил 6-й гол в сезоне

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев отметился голом в первом периоде матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флеймз» (1:2, идёт первый период).

Слепышев нанёс точный бросок в одно касание с передачи Зака Кассиана, после ошибки голкипера «Калгари» Майка Смита. Эта шайба стала шестой для российского хоккеиста в нынешнем сезоне. Всего на счету Антона 12 (6+6) очков в 47 матчах регулярного чемпионата-2017/18.

Видео гола можно также посмотреть в официальном «твиттере» «Эдмонтон Ойлерз».