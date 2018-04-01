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«Даллас» победил «Миннесоту», у Радулова «+3»

«Даллас» победил «Миннесоту», у Радулова «+3»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Даллас Старз» на домашнем льду принимал «Миннесоту Уайлд» и победил со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Главным героем матча стал защитник «Далласа» Джон Клингберг, забросивший победную шайбу и набравший 2 (1+1) очка. Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+3». Всего в активе Радулова стало 68 (27+41) очков в 78 матчах.

В составе «Миннесоты» единственную шайбу забросил нападающий Зак Паризе.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Спецца (А. Радулов, Клингберг) – 12:49 (5x5), 2:0 – Клингберг (Бенн, Сегин) – 28:00 (5x5), 3:0 – Факса (Питлик) – 40:19 (4x5), 3:1 – Паризе (Гранлунд, Бродин) – 41:29 (5x4), 4:1 – Сегин – 59:13 (en)
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