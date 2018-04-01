«Даллас» победил «Миннесоту», у Радулова «+3»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Даллас Старз» на домашнем льду принимал «Миннесоту Уайлд» и победил со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Главным героем матча стал защитник «Далласа» Джон Клингберг, забросивший победную шайбу и набравший 2 (1+1) очка. Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+3». Всего в активе Радулова стало 68 (27+41) очков в 78 матчах.

В составе «Миннесоты» единственную шайбу забросил нападающий Зак Паризе.