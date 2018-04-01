«Аризона» разгромила «Сент-Луис», у Тарасенко «-2»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Аризона Койотс» на домашней площадке разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Главными героями встречи стали нападающие «Аризоны» Дилан Строум и Макс Доми, которые сделали по 3 результативные передачи. Голкипер хозяев Антти Раанта сделал второй шат-аут в нынешнем сезоне, отразив 32 броска.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко нанёс 6 бросков по воротам соперника и отметился показателем полезности «-2». Иван Барбашёв провёл на льду 17 минут и результативными действиями не отметился.