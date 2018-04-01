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«Аризона» разгромила «Сент-Луис», у Тарасенко «-2»

«Аризона» разгромила «Сент-Луис», у Тарасенко «-2»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Аризона Койотс» на домашней площадке разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Главными героями встречи стали нападающие «Аризоны» Дилан Строум и Макс Доми, которые сделали по 3 результативные передачи. Голкипер хозяев Антти Раанта сделал второй шат-аут в нынешнем сезоне, отразив 32 броска.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко нанёс 6 бросков по воротам соперника и отметился показателем полезности «-2». Иван Барбашёв провёл на льду 17 минут и результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
6 : 0
1:0, 3:0, 2:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Шенн (Строум, Доми) – 14:59 (5x5), 2:0 – Паник (Келлер, Степан) – 23:51 (5x5), 3:0 – Экман-Ларссон (Паник, Степан) – 35:09 (5x4), 4:0 – Чикран (Ричардсон, Экман-Ларссон) – 39:40 (4x4), 5:0 – Голигоски (Доми, Строум) – 51:59 (5x5), 6:0 – Риналдо (Доми, Строум) – 57:40 (5x5)
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