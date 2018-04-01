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«Нэшвилл» – «Баффало»: Антипина увезли на носилках после фола Хартнелла

«Нэшвилл» – «Баффало»: Антипина увезли на носилках после фола Хартнелла
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин получил травму после грубого фола на нём со стороны нападающего «Нэшвилл Предаторз» Скотта Хартнелла. Эпизод случился во втором периоде встречи.

Российский игрок обороны не мог подняться со льда после удара в борт. Его увезли на носилках и доставили в больницу.

«С ним всё в порядке. Разговора с врачами ещё не было, конкретная информация появится завтра. По моей информации, сейчас с Антипиным всё хорошо», — заявил главный тренер «Баффало» Фил Хаусли.

Встреча завершилась победой «Сэйбрз» со счётом 7:4.

Видео также можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

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