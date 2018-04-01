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«Калгари» прервал 7-матчевую серию поражений, обыграв «Эдмонтон»

«Калгари» прервал 7-матчевую серию поражений, обыграв «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» победил «Эдмонтон Ойлерз». Встреча, состоявшаяся в Калгари в «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счётом 3:2 (3:1, 0:1, 0:0) в пользу хозяев.

В составе победителей по 2 балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Михаэль Фролик (0+2). У «нефтяников» отличились форварды Антон Слепышев и Майкл Каммальери. На счету нападающего Зака Кассиана две голевые передачи.

«Калгари Флеймз» прервал серию поражений, которая насчитывала семь матчей. В последний раз «огоньки» победили более двух недель назад – 14 марта. Тогда был обыгран также «Эдмонтон Ойлерз» — 1:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3 : 2
3:1, 0:1, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Слепышев (Кассиан) – 02:41 (5x5), 1:1 – Хэмилтон (Баклунд, Фролик) – 06:43 (5x5), 2:1 – Хэтэуэй – 11:54 (4x5), 3:1 – Баклунд (Стоун, Фролик) – 15:28 (5x5), 3:2 – Каммальери (Секера, Кассиан) – 32:41 (5x5)
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