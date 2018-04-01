«Калгари» прервал 7-матчевую серию поражений, обыграв «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» победил «Эдмонтон Ойлерз». Встреча, состоявшаяся в Калгари в «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счётом 3:2 (3:1, 0:1, 0:0) в пользу хозяев.

В составе победителей по 2 балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Михаэль Фролик (0+2). У «нефтяников» отличились форварды Антон Слепышев и Майкл Каммальери. На счету нападающего Зака Кассиана две голевые передачи.

«Калгари Флеймз» прервал серию поражений, которая насчитывала семь матчей. В последний раз «огоньки» победили более двух недель назад – 14 марта. Тогда был обыгран также «Эдмонтон Ойлерз» — 1:0.