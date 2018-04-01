Сет Джонс побил рекорд защитников «Коламбуса» по набранным очкам за сезон

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Коламбус» (5:4 ОТ) защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Всего он набрал 54 (16+38) результативных балла в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ и установил новый клубный рекорд по результативности среди защитников в одном сезоне, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Джонс улучшил достижение Джеймса Висневски, который в сезоне-2013/14 набрал 51 очко в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» располагается на шестом месте Восточной конференции.