«Каролина» лишилась шансов на плей-офф девятый сезон подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:2. По итогам игрового дня «ураганы» официально лишились шансов на выход в плей-офф.



Эта неудача стала для клуба девятой подряд. «Каролина» занимает 10-е место в Восточной конференции, в их активе 81 очко в 79 матчах. «Харрикейнз» вплотную приблизились к антирекорду НХЛ. Он принадлежит «Флориде» и «Эдмонтону», которым не удавалось пробить в плей-офф на протяжении 10 сезонов подряд.

Каролина» отправила в отставку генерального менеджера Рона Фрэнсиса