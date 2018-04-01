Хартнелл — о фоле на Антипине: я не целился в голову, это несчастный случай

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Скотт Хартнелл объяснил, что не хотел нанести травму защитнику «Баффало Сэйбрз» Виктору Антипину. В матче регулярного чемпионата НХЛ российский защитник получил повреждение, после чего покинул лёд на носилках и был доставлен в больницу. В скором времени он был оттуда выписан.



«Я шёл в форчекинг, увидел игрока, который выносит шайбу по борту из-за ворот. Хит не был произведён поздно. Я просто пытался провести обычный силовой приём. Мне показалось, что он ударился подбородком о борт. Когда увидел лежащего на льду соперника, внутри всё перевернулось. Это неудачная игра. Я не целился ему в голову, такие удары случаются по 10-15 раз в каждом матче. Это несчастный случай. К тому же в тот момент мы вели в счёте, а потом пропустили три шайбы, из-за этого чувствую себя плохо», — приводит слова Хартнелла Buffalo News.

Во время пятиминутного удаления Хартнелла «Баффало» забросил в ворота соперника три шайбы, уступая до этого со счётом 3:4. В итоге «Сэйбрз» одержали победу — 7:4.