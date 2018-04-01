Филиппенко: будущее Бывальцева и Мартемьянова? Работаем, учитывая бюджет «Амура»

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал о ходе трансферной кампании дальневосточного клуба.



«Работаем по плану, с рядом российских хоккеистов команды — Кириллом Рассказовым, Богданом Потехиным, Павлом Дедуновым, Дмитрием Клоповым, Игорем Величкиным, Дмитрием Кирилловым — подписаны новые контракты. Также заключены однолетние договоры с нашими чешскими мастерами — Яном Коларжем и Томашем Зогорной.

Прошедший сезон «Амур» занёс себе в актив. Понятно, что в такой ситуации со стороны ведущих в финансовом плане клубов КХЛ появляется серьёзный интерес к игрокам и тренерам «Амура». Тем не менее мы будем решать свои задачи, по максимуму сохранять состав.



Будущее Бывальцева и Мартемьянова? Бывальцев накануне был вызван из «Амура» в олимпийскую сборную России на ближайшие матчи Евровызова против немцев, это ещё один позитивный момент для нашего клуба. По контрактам мы работаем — естественно, учитывая бюджет «Амура», пока не позволяющий на равных конкурировать с ведущими клубами КХЛ. Такова реальность», — приводит слова Филиппенко Russia-Hockey.