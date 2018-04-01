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Три звезды игрового дня в НХЛ: дуэт Айкела и Райнхарта, Дебраск и Холл

Три звезды игрового дня в НХЛ: дуэт Айкела и Райнхарта, Дебраск и Холл
Хоккей / НХЛ

НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня.

Третьей звездой признан нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл, который в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) оформил дубль.

Второй звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск, во встрече с «Флоридой Пантерз» (5:1) он записал на свой счёт 3 (2+1) очка.

Первой звездой признан дуэт нападающих «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел и Сэм Райнхарт. В матче с «Нэшвилл Предаторз» (7:4) Айкел записал на свой счёт пять голевых передач, а Райнхарт — хет-трик.

«Баффало» крупно обыграл «Нэшвилл» благодаря 5 результативным передачам Айкела
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