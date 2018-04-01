Лайне не смог отличиться в шестом матче подряд

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне во встрече с «Торонто Мэйпл Ливз» (3:1) не смог поразить ворота соперника. Финский форвард не забил в шестом матче подряд. Он не забросил ни одной с шайбы с момента травмы в матче с «Лос-Анджелес Кингз».



Лайне является одним из фаворитов снайперской гонки НХЛ, занимая там второе место с 43 голами вслед за Александром Овечкиным, у которого на счету 45 заброшенных шайб.



«Вашинтогну» Овечкина и «Виннипегу» Лайне осталось провести по четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Хочу обыграть Овечкина в приставку!». Снайпер Лайне — о битве за «Ришара» Ему всего-то 19 лет, а он уже суперзвезда.