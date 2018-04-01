Итоги дня для россиян в АХЛ: Коростелёв открыл счёт заброшенным шайбам

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 14 матчей. Голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев во встрече с «Бриджпорт Саунд Тайгерс» вышел на замену, сыграл чуть менее одного периода и отразил все семь бросков. Тем не менее его команда уступила со счётом 1:5. Единственным из полевых россиян, кто сумел отличиться в прошедший игровой день, стал Никита Коростелёв. Для него заброшенная шайба стала дебютной в АХЛ.

Вратарь Клуб Сейвы Время % ОБ Штраф Счёт Георгиев «Хартфорд» 7 из 7 16.05 100 0 1:5

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Коростелёв (н) «Лаваль» 1+0 0 1 -1 Гурьянов (н) «Техас» 0 0 0 -1 Костин (н) «Сан Антонио» 0 0 0 0 Воробьёв (н) «Лихай Вэлли» 0 0 2 +1 Фазлеев (н) «Лихай Вэлли» 0 2 2 -1 Тренин (н) «Милуоки» 0 0 1 -1 Толчинский (н) «Шарлотт» 0 0 1 0 Липанов (н) «Сиракьюз» 0 0 0 0