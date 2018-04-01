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Итоги дня для россиян в АХЛ: Коростелёв открыл счёт заброшенным шайбам

Итоги дня для россиян в АХЛ: Коростелёв открыл счёт заброшенным шайбам
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 14 матчей. Голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев во встрече с «Бриджпорт Саунд Тайгерс» вышел на замену, сыграл чуть менее одного периода и отразил все семь бросков. Тем не менее его команда уступила со счётом 1:5. Единственным из полевых россиян, кто сумел отличиться в прошедший игровой день, стал Никита Коростелёв. Для него заброшенная шайба стала дебютной в АХЛ.

ВратарьКлубСейвыВремя% ОБШтрафСчёт
Георгиев«Хартфорд»7 из 716.0510001:5
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Коростелёв (н)«Лаваль»1+001-1
Гурьянов (н)«Техас»000-1
Костин (н)«Сан Антонио»0000
Воробьёв (н)«Лихай Вэлли»002+1
Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»022-1
Тренин (н)«Милуоки»001-1
Толчинский (н)«Шарлотт»0010
Липанов (н)«Сиракьюз»0000
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