Итоги дня для россиян в АХЛ: Коростелёв открыл счёт заброшенным шайбам

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 14 матчей. Голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев во встрече с «Бриджпорт Саунд Тайгерс» вышел на замену, сыграл чуть менее одного периода и отразил все семь бросков. Тем не менее его команда уступила со счётом 1:5. Единственным из полевых россиян, кто сумел отличиться в прошедший игровой день, стал Никита Коростелёв. Для него заброшенная шайба стала дебютной в АХЛ.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|Время
|% ОБ
|Штраф
|Счёт
|Георгиев
|«Хартфорд»
|7 из 7
|16.05
|100
|0
|1:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Коростелёв (н)
|«Лаваль»
|1+0
|0
|1
|-1
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0
|0
|0
|-1
|Костин (н)
|«Сан Антонио»
|0
|0
|0
|0
|Воробьёв (н)
|«Лихай Вэлли»
|0
|0
|2
|+1
|Фазлеев (н)
|«Лихай Вэлли»
|0
|2
|2
|-1
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0
|0
|1
|-1
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0
|0
|1
|0
|Липанов (н)
|«Сиракьюз»
|0
|0
|0
|0
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