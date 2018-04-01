«Вегас» выиграл Тихоокеанский дивизион и установил историческое достижение

«Вегас Голден Найтс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ на домашней арене оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс», встреча завершилась со счётом 3:2. Эта победа обеспечила хозяевам первое место в Тихоокеанском дивизионе.

«Вегас» стал первым клубом в современной истории четырёх главных профессиональных североамериканских лиг (НХЛ, НБА, НФЛ и MLB), который в свой дебютный сезон смог выиграть дивизион, сообщает Sportsnet, ссылаясь на Elias Sports Bureau.



«Голден Найтс» записали на свой счёт 107 очков, проведя 79 матчей. Они опережают идущим вторым «Сан-Хосе Шаркс» на девять очков.