Лучич подрался с голкипером «Калгари» Смитом

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» поучаствовал в потасовке с голкипером соперников Майком Смитом.



В третьем периоде встречи Лучич ударил клюшкой капитана «Калгари» Марка Джиордано, а за этим последовала потасовка с голкипером «Флэймз». Судьи довольно быстро разняли игроков. Лучич получил малый штраф за удар клюшкой, а после возвращения на лёд подрался с нападающим Таннером Глассом.



Встреча завершилась победой «Калгари» со счётом 3:2.

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