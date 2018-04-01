«Виннипег» начнёт плей-офф на своём льду впервые с 1985 года

«Виннипег Джетс» после выездной победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1) обеспечил себе преимущество домашней площадки в плей-офф. Это случилось впервые с 1985 года, сообщает Sportsnet.



Команда Пола Мориса гарантировала место в плей-офф в третий раз в истории клуба и во второй – после переезда из Атланты. Ранее «Виннипег»/«Атланта» участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли в 2007 и 2015 году.

В нынешнем сезоне «Виннипег» занимает второе место в Центральном дивизионе, набрав 106 очков в 78 матчах при 48 победах.