Прайс: я восторгался Руа. Но никогда не хотел быть Патриком. Это невозможно

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс сегодня, 1 апреля, проведёт 556-й матч в составе канадского клуба и разделит первое место в истории клуба с легендарным Жаком Плантом по количеству проведённых матчей. В преддверии встречи с «Нью-Джерси Девилз» он рассказал о своих впечатлениях от этого достижения.



«Я знал, что сравняюсь с Плантом, но не уделял этому событию особого внимания. Конечно, приятно догнать его. Играть в НХЛ сложно, сложно удержаться в лиге. Хочу сказать, что горжусь тем, что догнал Жака. Но я живу сегодняшним днём, стараюсь всё делать шаг за шагом. Надеюсь, что прошёл только половину пути. Будучи новичком, я хотел быть только самим собой, не хотел никого копировать. Конечно, были люди, которыми я восторгался, например, Патрик Руа. Но я никогда не хотел быть Патриком. Это невозможно», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.



2 июля 2017 года голкипер продлил контракт с клубом на восемь лет и теперь может побить целый ряд вратарских рекордов клуба. В нынешнем сезоне он провёл 46 матчей, из них выиграл 16, пропустив 137 шайб при проценте отражённых бросков 90,2.

Кит, Спецца и ещё 6 звёздных игроков НХЛ, проваливших сезон Контракты огромные, а отдачи почти никакой. Разве это нормально?