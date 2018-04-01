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Йозеф Яндач возглавит магнитогорский «Металлург»

Йозеф Яндач возглавит магнитогорский «Металлург»
Хоккей / КХЛ, плей-офф

49-летний специалист Йозеф Яндач станет главным тренером уральской команды. В настоящее время он возглавляет сборную Чехии.

Как стало известно «Чемпионату», вице-президент клуба Геннадий Величкин и тренер Виктор Козлов, который будет работать в штабе Яндача, вылетели в Чехию. Стороны находятся на заключительном этапе переговоров.

Яндач возглавил сборную Чехии в 2016 году, до этого он трудился в пражской «Спарте». На олимпийском турнире в Пхёнчхане национальная команда под его руководством в матче за бронзу уступила команде Канады (4:6). В КХЛ у тренера был неудачный опыт работы. В 2012 году он возглавил «Лев», но был уволен оттуда в октябре.

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