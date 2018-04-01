Форвард «Нью-Джерси» Холл: может, мы обгоним «Филадельфию» и «Коламбус»

Лидер «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл рассказал об ожиданиях от турнирной гонки. «Нью-Джерси» борется с «Флоридой» за последнее место в зоне плей-офф Восточной конференции. У «Девилз» на счету 91 очко, у «Пантерз» — 86 и игра в запасе.



«Может, мы обгоним «Филадельфию» и «Коламбус». Кто знает. Меньше всего хочется зависеть от поражений других команд, надо самим решать проблемы. Мы гордимся своей игрой. Она не идеальна, но в это время вряд ли можно без ошибок провести все 60 минут матча. Соперники тоже стараются, и порой у них что-то будет получаться. Но мы в основном справляемся, играем в свой хоккей, выкладываемся по полной», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 26-летний нападающий записал на свой счёт 88 (36+52) очков в 73 матчах при показателе полезности «+11» и 34 минутах штрафа.

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