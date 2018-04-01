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«Ак Барс» — «Трактор»: гости по заблокированным броскам впереди в три раза

«Ак Барс» — «Трактор»: гости по заблокированным броскам впереди в три раза
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Завершился первый период матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции «Ак Барс» — «Трактор».

Казанские хоккеисты произвели почти в два раза больше бросков в сторону ворот — 28-15 — но уступают в счёте 0:2. «Ак Барс» трижды позволил сопернику сыграть в большинстве, и одну из попыток «Трактор» реализовал, оставив свои ворот в неприкосновенности при игре в неравных составах. Гости играли в меньшинстве дважды. На вбрасываниях перевес у казанцев — 9-6. По заблокированным броскам гости в три раза превосходят соперника — 6-2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

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