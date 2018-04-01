«Ак Барс» — «Трактор»: казанцы выиграли 12 вбрасываний из 19 во втором периоде

Завершился второй период второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции «Ак Барс» — «Трактор» (3:3).

Казанские хоккеисты нарастили своё преимущество при игре «на точке». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли 12 вбрасываний, в то время как «Трактор» — 7. По броскам в створ небольшой перевес также у хозяев — 14-12. Команды в сумме заработали 10 минут штрафного времени, реализовать большинство им удалось один раз. «Ак Барс» стараниями Джастина Азеведу вышел вперёд при игре «пять на четыре». Но за три с небольшим минуты до окончания периода Алексей Кручинин сравнял счёт.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.