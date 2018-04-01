Пеньковский получил травму во втором периоде матча с «Ак Барсом»

Во втором периоде второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции «Ак Барс» — «Трактор» повреждение получил нападающий челябинской команды Артём Пеньковский. Он не вышел на лёд в третьем периоде. Форвард гостей поучаствовал в потасовке с Джастином Азеведу, в ходе которой неудачно упал на лёд, сильно ударившись головой.

В нынешнем сезоне Пеньковский сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 10 (6+4) очков при 14 минутах штрафа и показателе полезности «+1». В плей-офф он сыграл 13 игр, набрал 1 (1+0) очко с двумя штрафными минутами и показателем полезности «-4».

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.