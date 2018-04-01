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«Эйбар» – «Реал Сосьедад»
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Зарипов принёс «Ак Барсу» волевую победу над «Трактором», счёт в серии — 2-0

Фото: ak-bars.ru
Зарипов принёс «Ак Барсу» волевую победу над «Трактором», счёт в серии — 2-0
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Завершился второй матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции. «Ак Барс» на домашней площадке оказался сильнее «Трактора» — 4:3 (0:2, 3:1, 1:0). По ходу встречи хозяева уступали со счётом 0:2.

Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Андрей Марков, Александр Бурмистров, Джастин Азеведу и Данис Зарипов. У гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Рикард Йюнге, Александр Рыбаков и Алексей Кручинин.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова после этой победы повели в серии со счётом 2-0.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
01 апреля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 3
0:2, 3:1, 1:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Йюнге (Бэйлен, Виделль) – 04:07 (5x4), 0:2 – Рыбаков (Кокуёв) – 05:35 (5x5), 1:2 – Марков (Зарипов, Галиев) – 22:53 (5x5), 2:2 – Бурмистров (Токранов, Потапов) – 24:24 (5x5), 3:2 – Азеведу (Ткачёв, Галиев) – 30:21 (5x3), 3:3 – Кручинин (Шаров) – 36:44 (4x4), 4:3 – Зарипов (Токранов, Азеведу) – 45:13 (5x4)
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