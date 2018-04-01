Зарипов принёс «Ак Барсу» волевую победу над «Трактором», счёт в серии — 2-0

Завершился второй матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции. «Ак Барс» на домашней площадке оказался сильнее «Трактора» — 4:3 (0:2, 3:1, 1:0). По ходу встречи хозяева уступали со счётом 0:2.



Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Андрей Марков, Александр Бурмистров, Джастин Азеведу и Данис Зарипов. У гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Рикард Йюнге, Александр Рыбаков и Алексей Кручинин.



Подопечные Зинэтулы Билялетдинова после этой победы повели в серии со счётом 2-0.