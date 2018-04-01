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Гатиятулин: слова благодарности команде – они стараются

Гатиятулин: слова благодарности команде – они стараются
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Понимали, что каждый матч будет тяжёлый. Слова благодарности команде – они стараются. Может, не хватает хладнокровия нам. Поведение Алексея Петрова? Без комментариев. О чём беседовал с судьями, когда было удаление за нарушение численного состава? Рабочий момент. Так, поинтересовался: сказали, что всё было по правилам. Нужно будет перечитать регламент», – передаёт слова Гатиятулина «БИЗНЕС Online».

Видео также можно посмотреть в официальной группе «Ак Барса» в «Вконтакте».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

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