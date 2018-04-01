Билялетдинов: интересная и сложная игра – все стараются и хотят выиграть

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Трактором» (4:3, 2-0 в серии) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.



«Интересная и сложная игра – все стараются и хотят выиграть. Готовимся к следующему матчу», – передаёт слова Билялетдинова издание «БИЗНЕС Online».

Видео также можно посмотреть в официальной группе «Ак Барса» в «Вконтакте».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.