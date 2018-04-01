Гол в ворота «Трактора» стал 100-м для Азеведу в КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу отметился юбилейным голом в КХЛ. Во втором матче финальной серии Восточной конференции с «Трактором» (4:3, 2-0 в серии) он вывел свою команду вперёд во втором периоде. Именно эта шайба и стала для легионера 100-й в КХЛ.

В нынешнем сезоне Азеведу провёл 31 матч в регулярном чемпионате, оформив на свой счёт 28 (15+13) очков с 22 минутами штрафа и показателем полезности «+4». В плей-офф Джастин сыграл 11 игр, набрав 16 (6+10) очков с четырьмя минутами штрафа и показателем полезности «+6».

Видео также можно посмотреть на официальной сайте КХЛ.