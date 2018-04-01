«Твиттер» СКА пошутил над предложением Манчини пригласить на помощь хоккеистов

Питерский СКА в своём официальном «твиттере» иронично отреагировал на слова главного тренера футбольного «Зенита» Роберто Манчини, который пожаловался на условия в матче с «Уфой» (2:1).



«Я бы не сказал, что это вообще был футбольный матч. Скорее это было похоже на хоккей. В таких условиях, честно говоря, играть в футбол практически невозможно. Возможно, если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из СКА», — сказал после встречи итальянский специалист.



«Извините, синьор, но у нас плей-офф», — парировал СКА в своём «твиттере».