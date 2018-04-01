Азеведу возглавил гонку бомбардиров плей-офф, опередив Умарка

Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу во встрече финальной серии Восточной конференции с челябинским «Трактором» записал в свой актив 2 (1+1) очка.

Это позволило ему обойти в списке лучших бомбардиров плей-офф форварда уфимского «Салавата Юлаева» Линуса Умарка, чья команда уже покинула розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина. На счету Азеведу стало 18 (7+11) очков. Джастин набирает очки вот уже девять матчей подряд. Его ближайшем преследователем в отсутствие Умарка является форвард «Трактора» Рикард Йюнге, у которого на счету 15 (7+8) результативных баллов.