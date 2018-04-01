Дубль Жиру и две передачи Проворова принесли «Филадельфии» победу над «Бостоном»

Завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Филадельфия Флайерз» на домашней площадке «Веллс Фарго-центр» сломила сопротивление «Бостон Брюинз» в овертайме, одержав победу со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Главным гером встречи стал капитан хозяев Клод Жиру, он записал на свой счёт два гола, один из которых стал победным в овертайме. Также в составе «Филадельфии» отметился российский защитник Иван Проворов, который дважды результативно ассистировал одноклубникам и завершил встречу с показателем полезности «+2», став второй звездой матча.

Голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин совершил 20 сейвов, процент отражённых бросков составил 83,3.