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Дубль Жиру и две передачи Проворова принесли «Филадельфии» победу над «Бостоном»

Дубль Жиру и две передачи Проворова принесли «Филадельфии» победу над «Бостоном»
Хоккей / НХЛ

Завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Филадельфия Флайерз» на домашней площадке «Веллс Фарго-центр» сломила сопротивление «Бостон Брюинз» в овертайме, одержав победу со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Главным гером встречи стал капитан хозяев Клод Жиру, он записал на свой счёт два гола, один из которых стал победным в овертайме. Также в составе «Филадельфии» отметился российский защитник Иван Проворов, который дважды результативно ассистировал одноклубникам и завершил встречу с показателем полезности «+2», став второй звездой матча.

Голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин совершил 20 сейвов, процент отражённых бросков составил 83,3.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2018, воскресенье. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 3
1:0, 1:1, 1:2, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Жиру (Конечны, Проворов) – 09:38 (5x5), 2:0 – Конечны (Проворов) – 20:25 (5x5), 2:1 – Аккьяри (Бэйкс, Хайнен) – 34:25 (5x5), 3:1 – Патрик (Линдблом, Ворачек) – 45:31 (5x5), 3:2 – Пастрняк – 46:54 (5x4), 3:3 – Бержерон (Бэйкс) – 59:56 (6x5), 4:3 – Жиру (Ворачек) – 63:39 (3x3)
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