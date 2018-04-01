Макдэвид, Маршан и Гибсон — три звезды марта в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон вошли в число трёх звёзд марта по версии НХЛ.

Макдэвид стал лидером НХЛ марта, набрав в 16 матчах 28 (13+15) очков, и вышел в лидеры спора бомбардиров. Он набирал очки в 13 из 16 матчей, пять раз записывая на свой счёт по три балла за игру, а один раз — 22 марта в матче с «Оттавой» — в четвёртый раз в карьере набрал 4 (2+2) очка. Также Макдэвид забивал в 10 из 16 игр марта. 21-летний уроженец Ричмонд-Хилл (Онтарио) является действующим обладателем «Арт Росс Трофи». В этом сезоне Макдэвид преодолел 100-очковый рубеж, став седьмым игроком в истории лиги, сделавшим это до наступления 22-летия. В 79 встречах этого сезона нападающий набрал 103 (41+62) очка и может стать первым игроком, дважды подряд выигравшим «Арт Росс Трофи», с тех пор как Яромир Ягр сделал это четыре раза подряд с сезона-1997/98 по 2000/01.

Макдэвид «съедает» Кучерова. Россиянин потеряет все призы? «Тампа» забила много, но Никита в этом почти не участвовал.

Маршан в марте набрал 26 (10+16) очков в 15 матчах. Он помог «Брюинз» выйти на первое место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции. Маршан набирал очки в 12 из 15 матчей, а 6 марта записал на свой счёт 5 (3+2) баллов в игре с «Детройтом». Хет-трик стал третьим в его карьере, а пять очков он набрал в четвёртый раз. 29-летний уроженец Галифакса лидирует в НХЛ в этом сезоне по средней результативности (1,33 очка за матч), а всего на его счету 84 (34+50) очка в 63 встречах.

Гибсон сыграл в марте 13 матчей при 2,15 в среднем пропущенных гола, 93,1 процента сейвов и трёх шат-аутах. Он помог «Анахайму» подняться на место первой «уайлд-кард» Западной конференции. Гибсон пропускал не более двух шайб в семи из 13 матчей и трижды сыграл на ноль. 24-летний уроженец Питтсбурга сыграл 59 матчей в этом сезоне и делит девятое место в НХЛ по количеству побед (31).