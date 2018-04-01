Капитан «Филадельфии» Жиру установил личный рекорд результативности за сезон

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, который оформил дубль в ворота «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ), обновил свой рекорд результативности за один сезон.

Дубль Жиру и две передачи Проворова принесли «Филадельфии» победу над «Бостоном»

На счету Жиру теперь 95 (29+66) очков после 79 матчей регулярного чемпионата. Он улучшил достижение в 93 (28+65) результативных балла, которое установил в сезоне-2011/12. В общем списке бомбардиров НХЛ капитан «Филадельфии» в этом сезоне делит третью позицию с российским форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.