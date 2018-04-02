Иван Проворов повторил личный рекорд по результативным передачам в сезоне

Завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Филадельфия Флайерз» на домашней площадке «Веллс Фарго-центр» сломила сопротивление «Бостон Брюинз» в овертайме, одержав победу со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился двумя результативными передачами и довёл их общее количество в сезоне до 24. Это повторение личного рекорда, установленного хоккеистом в прошлом сезоне. Всего в «регулярке»-2017/18 на счету защитника стало 39 (15+24) очков в 79 матчах.

За карьеру в НХЛ Проворов забросил 21 шайбу и отдал 48 передач в 161 матче.

Видео второй передачи Проворова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Филадельфии».

