Журналист «Баффало» разозлился, узнав, что Хартнелл избежал дисквалификации

Обозреватель TBNSports и клубный журналист «Баффало Сэйбрз» Майк Харрингтон в резкой форме раскритиковал Национальную хоккейную лигу за её решение по форварду «Нэшвилл Предаторз» Скотту Хартнеллу, который нанёс тяжёлую травму российскому защитнику Виктору Антипину. Хартнелл избежал дисквалификации, а Антипин завершил сезон из-за сотрясения мозга.

«Хартнелл не будет дисквалифицирован. Абсолютно позорное решение НХЛ. Самое интересное, что лига даже никак не стала объяснять свои действия. Знаете, абсолютно не имеет значения, какой игрок команды пострадал. Если бы это был Джек Айкел, а не Антипин, то что тогда? Хартнелла бы дисквалифицировали? Когда мне вчера из лиги сказали, что его простят, то я подумал, что это всего лишь шутка. Всё это отвратительно», — написал Харрингтон в своём «твиттере».

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