Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» разгромить «Тампу», Кучеров очков не набрал

Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» разгромить «Тампу», Кучеров очков не набрал
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтинг» принимал на домашнем льду «Нэшвилл Предаторз» и потерпел разгромной поражение — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

Главным героем матча стал форвард «хищников» Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанёс 2 броска в створ и заработал показатель полезности "-2". Защитник «молний» Михаил Сергачёв активными действиями не отметился.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 25 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2018, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 4
0:1, 1:1, 0:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Джохансен (Форсберг) – 07:50 (5x5), 0:2 – Форсберг (Суббэн, Сарос) – 22:46 (5x4), 1:2 – Палат (Строльман) – 27:32 (5x5), 1:3 – Форсберг – 46:24 (5x5), 1:4 – Смит (Экхольм, Суббэн) – 49:29 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент