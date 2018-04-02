Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» разгромить «Тампу», Кучеров очков не набрал

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтинг» принимал на домашнем льду «Нэшвилл Предаторз» и потерпел разгромной поражение — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

Главным героем матча стал форвард «хищников» Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанёс 2 броска в створ и заработал показатель полезности "-2". Защитник «молний» Михаил Сергачёв активными действиями не отметился.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 25 бросков.