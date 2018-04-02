Стэмкос получил травму в матче с «Нэшвиллом»

В первом периоде очередного матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз» (1:4) повреждение нижней части тела получил капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. Он не вышел на лёд после первой двадцатиминутки, и оставшиеся 2 периода «Тампа» провела без одного из своих лидеров.

Всего на площадке Стэмкос провёл 7 минут 22 секунды, отыграв 9 смен и заработав отрицательный показатель полезности: "-1".

Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что пока не имеет представления, связана ли травма Стэмкоса с повреждением, из-за которого тот пропустил матч с «Аризоной».